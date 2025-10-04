◇プロ野球パ・リーグ 楽天-西武(4日、楽天モバイルパーク)楽天の坂井陽翔投手がプロ初先発のマウンドで、5回1失点5奪三振の好投。勝利投手の権利を得て降板しました。坂井投手は2年目、20歳の右腕。同日に今季初昇格を果たすと、この日の西武戦でプロ初先発のマウンドを託されます。初回はランナー2人を許すも無失点に抑え、3回には四球と連打で1点先制を許しますが、粘りのピッチングで最少失点に抑えます。その後は4回、5回とコ