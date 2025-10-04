「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）大相撲元大関貴景勝の湊川親方の引退相撲が行われ、最後の大銀杏姿を披露し、断髪式では切り落とされた。現役時代の姿とは一転、引退後に４０キロ減となった姿が話題となっていた。紋付き袴姿の精悍な表情に、ＳＮＳなどでは「誰？って思うくらい痩せたね」、「若く見えすぎてびっくり！学生さんだよって言われても疑わないレベル」、「武士がタイムスリップしてきたみ