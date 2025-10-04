タレントの照英（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。長男（18）のラクロスの防具を身につけた次女（8）の姿を披露した。【写真】「お茶目でかわいい〜」照英が披露した“ラクロス防具”身につける次女の近影「兄貴のラクロス防具を装着 愛娘8歳！」と、次女の近影をアップ。完璧な装備でクロスを構える次女の姿に、照英は「最強戦士として立ち向かう覚悟は出来ている」とユーモアたっぷりにつづった。この次女の姿に、「