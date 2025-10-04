自民党は４日に総裁選の投開票を行い、高市早苗氏が小泉進次郎氏との決選投票を制し、自民党初の女性総裁に決まった。直後のあいさつでは、「ワークライフバランスという言葉は捨てる」とし「働いて働いて働いて働いて働く」との決意を述べた。高市氏は、勝利の瞬間は笑顔は見せず。立ち上がり四方に頭を下げた後、座ると一度目を閉じ、万感表情。隣に座る推薦人の松島みどり氏、生稲晃子氏の目にはうっすら涙が見えた。直後