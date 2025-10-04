◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節柏―横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）柏はホーム・横浜ＦＭ戦の先発を発表した。前節の川崎戦（４△４）で「（サッカー人生で）初めて」という右ウィングバックでプレーしたＤＦジエゴが、この試合も先発。川崎戦でストライカーばりのゴールを決めたブラジリアンは、この日も右ウィングバックでプレーすると見られる。東洋大に在学中で、天皇杯では主将として初のＪ１連破に貢献したＤＦ山之内佑