９月２４日、日本記者クラブ主催の公開討論会に臨む高市早苗氏。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京10月4日】日本の高市早苗前経済安全保障担当相は4日、自民党総裁選で勝利し、第29代総裁に選出された。