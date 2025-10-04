自民党総裁選で高市早苗新総裁らと総裁の座を争った小林鷹之元経済安保担当大臣は決選投票で高市氏に投票したことを明らかにしました。【写真を見る】小林氏は決選投票で“高市氏に投票”1回目の投票では4位自民党総裁選高市氏に投票した理由について小林氏は高市氏が党員票を最も多く獲得したことなどを上げています。総裁選終了後に報道陣に明らかにしました。