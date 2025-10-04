ゴールボール男子のジャパンパラ競技大会は４日、愛知県豊橋市で最終日が行われ、金メダルを獲得した昨年のパリ・パラリンピック代表メンバーが入った日本Ａチームが決勝でタイに１３―５で勝利し、優勝した。大会には日本Ａ、Ｂ２チームにタイ、パキスタンの４チームが参加。１次リーグ３戦全勝の日本Ａはこの日の準決勝でパキスタンに１０―０で快勝。迎えた決勝は３―１でタイをリードして前半を折り返した。後半は途中出場