大阪エヴェッサは10月4日、高橋快成が練習中に負傷し、左股関節炎と診断されたことを発表した。 神奈川県出身で現在22歳の高橋は、176センチ75キロのポイントガード。中京大学在学中は全日本学生新人大会の優秀選手賞とアシスト王に輝き、2022－23シーズンには三遠ネオフェニックスで特別指定選手としてプレーしていた。2023－24シーズンからは岐阜スゥープスで活躍していたが、