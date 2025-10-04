[10.4 J2第32節](ユアスタ)※15:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 1 堀田大暉DF 3 奥山政幸DF 5 菅田真啓DF 25 真瀬拓海DF 44 井上詩音MF 6 松井蓮之MF 10 鎌田大夢MF 14 相良竜之介MF 32 山内日向汰FW 11 郷家友太FW 99 宮崎鴻控えGK 21 梅田陸空DF 2 高田椋汰DF 19 マテウス・モラエスDF 39 石尾陸登MF 8 武田英寿MF 17 工藤蒼生FW 9 エロンFW 47 荒木駿太FW 48 中田有祐監督森山佳郎[RB大宮アルデ