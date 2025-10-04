9月30日にスタートしたドラマ『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』（NHK）が好評だ。「原作は片野ゆか氏の漫画『平成犬バカ編集部』です。大東駿介さんが演じる主人公・相楽はパチンコ雑誌の編集長でしたが、わがままな性格のため職を追われ、新雑誌開発を言い渡されます。そして愛犬の柴犬・福助を見ていて思いついたのが、“犬バカ”のための専門誌です。飯豊まりえさん、片桐はいりさん、こがけんさん、松坂慶子さんなどが