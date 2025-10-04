少年女子A800メートル決勝が行われ、日本記録保持者の久保凛（17＝東大阪大敬愛高）が2分1秒72の大会新記録をマークして優勝した。これが高校生活最後の800メートルだった。スタートから飛び出し、2位以下を圧倒した。だが、目標に掲げていた自身の日本記録更新はならず「優勝できたけど悔しい」と振り返った。前日の予選は余力を残しつつも、全体トップの2分6秒20で通過。レース後、早々に翌日の決勝へと決意を示していた。