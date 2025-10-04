第3日、通算10アンダーで首位の今平周吾＝三好CCバンテリン東海クラシック第3日（4日・愛知県三好CC＝7300ヤード、パー71）ツアー通算10勝の今平周吾と、未勝利の下家秀琉が通算10アンダーの203で首位に並んだ。4位から出た今平は6バーディー、1ボギー、1ダブルボギー。首位スタートの下家は2バーディー、ノーボギー。1打差の3位に安森一貴、岡田晃平、吉田泰基、宋永漢（韓国）がつけた。細野勇策、小斉平優和がさらに1打差の