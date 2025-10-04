将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月4日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局2日目の対局を行っている。ABEMAの中継では、和田あき女流二段（27）・はな女流1級（23）の姉妹共演が実現。“ダブル聞き手”でファンを沸かせていた。【映像】やっぱり似てる？あき＆はな姉妹の表情姉の和田あき女流二段は2014年に女流3級でデ