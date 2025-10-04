政治ジャーナリストの田崎史郎氏が４日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」に出演。高市早苗新総裁が誕生した場合、「党運営とか政権運営が、かなり苦労されるんじゃないか」と述べた。自民党総裁選は決選投票の結果、高市氏が議員票１４９票、都道府県票３６票の計１８５票を獲得し、同１４５票、同１１票の計１５６票の小泉進次觔氏を破り、高市氏が新総裁となった。田崎氏は「予想は多くのマスコミ、