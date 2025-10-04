自民党総裁に選出された高市早苗・前経済安全保障相（６４）は４日、党両院議員総会で「うれしいというより、本当にこれからが大変だ。たくさんの政策をスピーディーに実行しなければいけない。働いて、働いて、働いて、働いて、働く」とあいさつした。