「交通事故なし（梨）」を願って秋の味覚とともに交通安全を呼びかけました。きょう、警視庁東大和警察署などが開いたイベントでは「事故“なし”」と果物の「梨」をかけて、参加者に「梨」を配り交通安全を呼びかけました。会場にはパトカーや大型トラックなど「はたらく車」も集まり車の仕組みを学ぶ体験コーナーも設けられました。