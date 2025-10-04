◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節柏―横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）横浜ＦＭが敵地で柏と対戦する。前節の敵地ＦＣ東京戦は３―２で勝利し、現在チームは勝ち点３１（得失点差マイナス１１）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１５）で並んでいる。今季公式戦で３戦３敗と苦手とする柏戦に向けて、前節から先発２人を入れ替え、桐蔭横浜大在学中のＤＦ関富貫太が先発