サウジ・プロリーグが今冬１月の移籍期間中に再びマンチェスターＵ主将のポルトガル代表ＭＦブルーノ・フェルナンデス（３１）獲得を目指すことが明らかになった。マンチェスターの地元夕刊紙「マンチェスター・イブニングニュース」などによると、昨夏の移籍期間中に１億ポンド（約２０２億円）の移籍金オファーをサウジ・プロリーグのアル・ヒラルが提示したが、マンチェスターＵ主将は残留を選択。しかし、チームが今季の開