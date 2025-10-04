◆東京六大学野球秋季リーグ戦第４週第１日▽法大５―４早大（４日・神宮）法大が早大に先勝した。先発した早大エース・伊藤樹（４年＝仙台育英）を相手に３点を挙げるなど、６回までに４点をリード。その後同点に追いつかれたが、９回に１死二、三塁から代打・浜岡陸（４年＝花咲徳栄）が右犠飛を放って勝ち越しを決めた。４回には１死一塁から今秋ドラフト上位候補・松下歩叶（４年＝桐蔭学園）が今季第２号となる２ランを放