◆パ・リーグロッテ―日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのネフタリ・ソト内野手が「４番・一塁」でスタメン出場。両チーム無得点で迎えた４回１死三塁の第２打席、日本ハム先発右腕の伊藤から左犠飛を放って１点を先制した。ロッテの先発は種市。初回２死から四球、安打で一、二塁のピンチを招くも、今川を三ゴロに仕留めて無失点。９勝目に向けて、２回以降は安定した投球を続けている。