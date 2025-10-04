高市早苗氏の夫は、山本拓元衆院議員。２人はともに同じ自民党の派閥に所属。山本氏の弟が高市氏の公設秘書をしていたことで関係を深めた。高市氏が落選中だった２００４年９月に入籍。大阪や都内で盛大な披露宴を開いたが、小泉純一郎首相（当時）や森喜朗元首相らが訪れるド派手婚だった。結婚中には、高市氏が「調理師免許を持っている山本氏に料理を作ってもらっていて幸せ」とのろけることがあるなど、おしどり夫婦と知ら