俳優の水上恒司が４日、都内で、主演映画「火喰鳥を、喰う」（本木克英監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。主人公の久喜雄司（水上）の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いた謎の日記が届き、雄司と妻・夕里子の周囲では、不可解な出来事が頻発するミステリー。水上は「感無量」と喜び、「『火喰鳥を、喰う』はこの映画にしかないものがあると思う。これからも皆さんの声援のほどよろしくお願いします」と