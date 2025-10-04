◇プロボクシング東日本新人王決勝ミドル級5回戦佐々木革《5回戦》ジュディ・クレッグ（2025年11月3日東京・後楽園ホール）プロボクシング第82回東日本新人王トーナメント決勝戦の発表会見が4日、都内で行われた。ミドル級では前東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）の弟・革（20＝同）が出場。「そろそろKOしないと。魅せるボクシングをして、今回の試合こそ絶対KOして