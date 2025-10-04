Do As Infinityが3日、東京・LINE CUBE SHIBUYAにてデビュー26周年を記念したライブ『Do As Infinity 26th Anniversary LIVE in LINE CUBE SHIBUYA』を開催した。アニバーサリーを記念する一夜限りの特別なライブに満員の会場が熱気に包まれた。【ライブ写真多数】『Do As Infinity 26th Anniversary LIVE in LINE CUBE SHIBUYA』の模様今回の公演では、2001年リリースの3rdアルバム『DEEP FOREST』の全曲を完全再現。「深い森