自民党の総裁選挙で新総裁に決まった高市早苗氏は演説を行い、「嬉しいというよりも本当にこれからが大変なことだ。 力を合わせてやらなきゃいけないことが山ほどある」と述べました。また高市氏は「自民党をもっと気合の入った明るい党にしていく。多くの方の不安を希望に 変える党にしていく」と強調しました。その上で、「全世代総力結集で全員参加で頑張らなければ立て直せない」と述べ、「私自身もワークライフバランスという