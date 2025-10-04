NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。ソフトバンクは5選手を登録抹消しました。抹消となったのは上沢直之投手、東浜巨投手、大関友久投手、松本晴投手、ヘルナンデス投手の5選手です。今季レギュラーシーズン最終戦となる翌5日のロッテ戦は有原航平投手が先発予定。15日からはクライマックスシリーズ・ファイナルステージを戦います。