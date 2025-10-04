チリで開催中のU-20ワールドカップ。U-20日本代表はグループステージを3戦全勝で突破した。7得点・0失点と強さを見せつけ、現地でも優勝候補に挙げられている。一方、グループBを戦ったU-20韓国代表は、3日のグループステージ最終戦パナマ戦に2-1で競り勝ち、1勝1分1敗。2位パラグアイと同勝点ながら、総得点数によって3位になった。6つあるグループで3位になった6チーム中上位4位までが決勝トーナメントに進出できる。残り2グルー