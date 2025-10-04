「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）幕内優勝４度を誇る元大関貴景勝、湊川親方の引退相撲が行われた。断髪式が終わり、大銀杏が切り落とされた。作曲家で元横綱審議委員の都倉俊一氏、東京都知事の小池百合子氏、同じ埼玉栄出身の大栄翔、大関琴桜、そして大の里と豊昇龍の両大関らがハサミを入れ、最後は師匠の常盤山親方（元小結隆三杉）が止めばさみを入れた。マゲと別れを告げた湊川親方は、「貴景