「広島−ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手（２５）が代打で登場。死球で出塁し、首位打者と最高出塁率のタイトル獲得を確実にした。五回１死から代打で出場。登場曲には自主トレをともにし、今季限りでの引退を表明しているヤクルト・川端の登場曲であるＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢＡＢＹ’Ｓの「悲しみなんて笑い飛ばせ」を使用した。笑顔で打席に立つも初球に下川の投球を脇腹に受け、絶叫。