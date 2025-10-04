竜巻で被災した住宅地＝9月5日、静岡県牧之原市台風15号の影響で、静岡県牧之原市などが国内最強クラスの竜巻や大雨に見舞われてから5日で1カ月。同市では住宅の被害認定調査が進み、これまでに全壊は55棟、大規模半壊は34棟に上る。被災者の住まい確保が課題になっており、県は仮設住宅の用意を急いでいる。「家がきしんで、地震かなと思っているうちに『バーン』と音を立てて窓ガラスが割れた」。被害が大きかった同市細江地