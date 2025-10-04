自民党総裁選は４日、投開票が行われ、高市早苗氏が小泉進次郎氏との決選投票に勝利し、初の女性総裁となった。高市氏は議員票１４９、党員票が３６の合計１８５票、小泉氏は議員票１４５、党員１１の合計１５６票。勝利の瞬間は高市氏は立ち上がり、四方に頭を下げ、一度目を閉じた。笑顔は見えなかった。両隣に座る生稲晃子氏、松島みどり氏の目には涙が浮かんでいるようにも見えた。