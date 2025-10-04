俳優の水上恒司、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）が4日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】豪華キャストが勢ぞろいした映画『火喰鳥を、喰う』公開記念舞台あいさつ舞台あいさつで超常現象専門家・北斗総一郎役の宮舘は「皆様、お忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます。超常現象専門家・北斗総一郎役の宮舘涼太です」と話し始めると、水上は「もううさんくさ