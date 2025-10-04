「広島−ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）広島のドラフト４位・渡辺悠斗内野手（２３）がプロ初安打初打点を記録した。３点を追う四回２死一、三塁の場面でヤクルト・下川と対峙（たいじ）。１ボールから外角の１０８キロ変化球に手を伸ばし、左前へ。一塁では笑顔で三好コーチとハイタッチを交わした。渡辺は３日・同戦でプロ初スタメンも４打数無安打。この日も第１打席も二ゴロに倒れており、プロ６打席目でうれし