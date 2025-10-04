自民党総裁選が４日に行われ、決選投票の結果、高市早苗前経済安全保障担当相が新総裁に決まった。最初の投票で国会議員票６４票、党員票１１９票の計１８３票で計１６４票だった小泉進次郎農相と決選投票へ。１８５票を得て１５６票の小泉氏を下し、高市氏が新総裁に選ばれた。出馬表明会見で訴えた政策は、ガソリンの暫定税率の廃止、年収の壁引き上げ、自治体向け重点支援交付金拡充、給付付き税額控除の生活の安全保障