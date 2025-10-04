自民党の新総裁に選ばれた高市早苗氏は1961年奈良県に生まれで、現在64歳。若い頃はバイクを乗り回し、愛車はカワサキ・z400GPでした。神戸大学時代は軽音楽部に入り、ヘビーメタルバンドでドラムを担当していました。神戸大学を卒業すると、松下政経塾に入塾。そして、アメリカ議会のスタッフを経て日本に帰国するとテレビのキャスターとしても活躍し、フジテレビでも「朝だ！どうなる」の番組キャスターを務めていました。政界進