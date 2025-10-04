自民党の高市早苗氏が4日、新総裁就任の挨拶で「自民党の新しい時代を刻んだ」とした上で、議員らに「馬車馬のように働いてもらう。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てる」などと述べた。総裁選で決選投票の末に勝利した高市氏は、直後の両院議員総会で挨拶し、「自民党の新しい時代を刻んだ。誠にありがとうございます」と述べた。また、少数与党の中で政権を運営してきた石破首相に対する謝意も示した。その上で、「