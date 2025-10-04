政治ジャーナリスト田〓史郎氏（75）が4日、テレビ朝日系「ワイドスクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に生出演。自民党総裁選の決選投票で高市早苗前経済安全保障担当相が小泉進次郎農相に勝ち、日本初の女性総裁に決定したことについてコメントした。結果が出る前には「小泉さんが有利かな」と話していたが「非常に多くのマスコミが予想したとおりに、私もそうですが、僕としては外れています」と予想が外れたことを素直