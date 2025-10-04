◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（４日・マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が、今季最終戦の５回１死から代打で登場したが、初球が死球となった。もん絶しながら一塁へ。最高出塁率のタイトルを確実にしていた中で、さらに１厘上げて３割６分５厘とした。前夜３日の試合では２打数２安打をマーク。１厘３毛差だった阪神・大山を上回り、自力でタイトルをたぐり寄せた。すでに首位打者も確定していた。球団の高卒７