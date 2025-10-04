１０月４日の京都９Ｒ・りんどう賞（２歳１勝クラス、芝１４００メートル＝８頭立て）は単勝７番人気ラスティングスノー（牝２歳、美浦・池上昌和厩舎、父モズアスコット）が首差で逃げ粘り２連勝。オープン入りを決めた。勝ち時計は１分２１秒７（重）。発馬を決め積極的にハナへ。ゴール前で後続に詰め寄られたが、しぶとく伸びて追撃を振り切った。「精神的に幼いところがありますが、今日の馬場が良かったですね」と西村淳