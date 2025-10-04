浜松市に住む70代の女性が息子を名乗る男からのうその電話を信じ、現金約4000万円などをだまし取られるオレオレ詐欺事件がありました。警察によりますと、5月浜松市中央区に住む70代の女性の携帯電話に息子を名乗る男から「投資をやって儲けたお金が入ってきたけど、利益分の税金を払っていなかった」「自分の口座が止められているから立て替えてくれないか」「口座が動かせるようになったら出金して返すから」などとうその電話が