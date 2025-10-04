俳優佐藤浩市（64）が4日、都内で「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn」に登場し、仕事を続ける上でのモチベーションについて語った。イベントは、今秋に同局で放送されるドラマ3作のメインキャスト陣12人が登壇。「フェイクマミー」（10日開始）に出演する中村蒼（34）は、長い間役者として第1戦で活躍を続ける佐藤へ「モチベーションを保ち続けるコツ」について質問した。佐藤は「モチベーションは…生活」とジョークを挟むも、