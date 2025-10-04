ソフトバンクの木村大成投手（22）が4日、小久保裕紀監督の言葉を胸に、5年目を迎える来季の1軍初登板を誓った。今季は7月30日に初めて出場選手登録されたが、登板機会がないまま8月1日に登録抹消。ファームで腕を振り続けてきた。北海高（北海道）で甲子園に春夏連続出場し、2022年にドラフト3位で入団。昨季はフォームが固まらず試行錯誤する日々もあったが、今季はウエスタン・リーグで36試合に登板して3勝2敗、防御率2・15