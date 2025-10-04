＜ロッテ選手権3日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞首位とは9打差の15位タイから出た勝みなみが、この日のベストスコアタイとなる「66」をマーク。首位と1打差の2位タイまで順位を上げた。【オフ写真】ハンバーガー店で悩む岩井明愛＆千怜「びっくりしました」。前戦の「ウォルマートNWアーカンソー選手権」では首位発進を決めながら悪天候のため競技不成立に。“幻の首位”発進のうっ憤を晴らすかのよ