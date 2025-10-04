浜松市内に住む高齢女性が息子をかたる男から「投資をやって儲けた金が入ったら利益分の税金を払っていなかった」などと電話口で言われ、現金約4000万円などをだまし取られる事件がありました。 被害を受けたのは、浜松市中央区に住む70代の無職の女性です。警察によりますと、2025年5月、女性の携帯電話に息子を名乗る男から「投資をやって儲けた金が入って来たけど、利益分の税金を払っていなかった」「自分の口座が止められて