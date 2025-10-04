2日、警察は新潟県妙高市の市道上で軽自動車を運転中、道路を横断していた女性と衝突してけがをさせた疑いで女を現行犯で逮捕しました。女性は顔の骨を折るなどの重傷です。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは妙高市に住むパート従業員の女(51)です。女は2日午後5時半すぎ、妙高市学校町の市道上で軽自動車を運転中、道路を横断していた80代女性と衝突してけがをさせた疑いがもたれています。女性は頭から出血し上越