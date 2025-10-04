落語家の笑福亭鶴瓶（73）が4日までに自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルスのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドを訪れ、夢のツーショットを公開した。「USHです〜帰ろうと思ったらグルーが出てきました」と怪盗グルーとの肩を組んだツーショットを公開。「やっと会えた」と感慨深げにつづった。鶴瓶は人気アニメ映画「ミニオンズ」「怪盗グルー」で怪盗グルーの日本語吹き替えを担当している。「フランケンもフラン