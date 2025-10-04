職場で撮影したマッチングアプリのプロフィル用写真に、パソコン画面が映り込み、画面に表示されていた奨学生の個人情報が流出したとして、鳥取県教育委員会は３日、人権教育課の男性職員を９月３０日付で戒告の懲戒処分とした、と発表した。男性職員は同日付で依願退職した。発表によると、男性職員は１月２４日〜９月８日、マッチングアプリのプロフィル用に使った写真を通じて、写真に映り込んだ公用パソコンの画面に表示さ