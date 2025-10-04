地区シリーズへと駒を進めたドジャースの大谷翔平選手が日本時間4日、翌日のフィリーズ戦を前に会見に臨みました。大谷選手は日本時間6月17日に663日ぶりとなる投手復帰を果たすと、レギュラーシーズンで14試合に先発登板し47イニング、62奪三振、1勝1敗の防御率2.87を記録しました。地区シリーズに進出したドジャースは、第1戦の先発として大谷選手が登板予定。ポストシーズン中に投手とそれ以外の二刀流で出場するのは、メジャー