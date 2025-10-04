◇プロ野球パ・リーグ 楽天-西武(4日、楽天モバイルパーク)西武の滝澤夏央選手が3回の守備で驚きのプレーを披露しました。この回、西武はノーアウト満塁のピンチを背負いますが、楽天の2番・村林一輝選手の打球が1、2塁間を抜けるかという打球を放つと、セカンドの滝澤選手がグラブを目一杯にのばして捕球すると体を回転させながら2塁ベース上へ送球。体勢を大きく崩しながらもストライク送球となり、1塁ランナーを封殺しました。